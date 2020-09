Mit den beiden Länderspielen gegen Spanien am Donnerstag und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz startet die deutsche Nationalelf in die Nations League.

Vorab stellen sich Timo Werner, Niklas Süle und Antonio Rüdiger den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz im Liveticker:

+++ Süle: Froh wieder mit den Jungs Spaß zu haben +++

"Es wäre fatal zu sagen, dass die Pandemie mit meinem Kreuzbandriss vergleichbar ist. Der betrifft ja nicht alle Menschen. Ich habe es einfach nur vermisst, mit dem Jungs auf dem Trainingsplatz zu stehen. Da blickt man auch zurück und weiß jeder Trainingseinheit auch wieder anders zu schätzen. Ich bin einfach nur froh, dass ich wieder mit den Jungs Spaß haben kann."

+++ Süle jetzt noch stärker? +++

"Ich komme aus einer sehr langen Verletzung. Es war ein nicht einfaches Jahr für mich, in dem ich aber unglaublich viel an meinen Defiziten gearbeitet habe. Es wird mir unglaublich helfen, jetzt mit den Jungs Spiele auf internationalem Top-Niveau zu bestreiten."

+++ Süle über den Reiz der Nations League +++

"Wir haben mit Bayern München etwas Großes geschafft. Das muss ein Ansporn für weitere Titel sein. Und die Nations League müssen wir nutzen, um uns auf die EM im kommendem Sommer bestmöglich vorzubereiten. Da geht es wieder um Titel."

+++ Süle freut sich über Comeback +++

"Der DFB hat mir unglaublich gefehlt, weil wir hier eine super Truppe haben."

+++ Süle übernimmt +++

Antonio Rüdiger hat das Podium verlassen, Bayern-Verteidiger Süle nimmt stattdessen Platz.

+++ Rüdiger über Rassismus-Proteste in den USA +++

"Am Ende des Tages haben die meisten NBA-Spieler wie LeBron James dieselbe Hautfarbe wie die, die von Polizisten erschossen wurde. Ich finde, wir sollten mehr auf unser Land schauen als in die USA. Aber Respekt an die Sportler, für das, was sie gemacht haben. In England oder Deutschland stand noch nie ein Polizist mit einer Waffe vor mir. Aber irgendwann reicht es einfach. Wir sind alle nur Menschen, wir haben vielleicht ein paar Pigmente mehr. Trotzdem sollten wir auf unser Land schauen. Das Problem ist auch in Deutschland noch vorhanden.

+++ Lockt Rüdiger auch Havertz zu Chelsea? +++

"Mit Timo Werner hat alles gut geklappt, da hab ich meinen Beitrag geleistet. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder klappt."

+++ Rüdiger über die Corona-Bedingungen +++

"Für mich ist es schon ein bisschen anders, hier ist es nochmal extremer. Aber ich glaube das ist auch richtig, Deutschland hat gezeigt, dass es mit der Pandemie sehr gut umgeht. Mir geht's gut, ich bin hier um Fußball zu spielen."

+++ Rüdiger macht den Anfang +++

"Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein, weil es auch schon lange her ist. Mein letztes Spiel war gegen Holland, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Meine Verletzungssorgen sind weg. Mir geht es gut."