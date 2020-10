Am Mittwochabend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Köln ein Testspiel gegen die Türkei (Testspiel: Deutschland - Türkei, Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Dabei winkt Mönchengladbachs Jonas Hofmann und Mahmoud Dahoud von Borussia Mönchengladbach das Debüt.

Anschließend bestreitet das DFB-Team in der Nations League Spiele in der Ukraine am Samstag und am Dienstag gegen die Schweiz.

Auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel-Dreiklang sprechen Bundestrainer Joachim Löw, Julian Brandt und Kai Kavertz über die kommenden Aufgaben. SPORT1 begleitet die PK ab 16.45 Uhr im LIVETICKER.

+++ Frage zu Havertz +++

Kai Havertz wird auf jeden Fall morgen beginnen

+++ Was erwarten Sie vom Spiel gegen die Türkei? +++

Wer zeigt sich wie in welcher Verfassung? Wie kann er unsere Aufgaben bewältigen? Leider haben wir immer nur ein Training, deswegen starten wir aus dem Stand heraus. Das ist für die neuen Spieler natürlich schwer.

+++ Wer spielt gegen die Türkei? +++

Wenn ich Spieler einlade, gibt es immer eine berechtigte Hoffnung, dass sie spielen. Es gibt sechs Einwechslungen. Wir entscheiden aber erst heute Abend. Es gibt Spieler, die am Sonntag auf dem Platz standen, wie Gosens oder Waldschmidt. Leno wird im Tor beginnen. Den Rest sehen wir dann.

+++ Löw über wiederkehrende Muster +++

Es sind verschiedene Etappen, die Nations League, dann auch die Testspiele. Im September haben wir einiges aufgearbeitet. Es ist ein Muster bei uns zu erkennen, mit Beginn 2018. Was Einsatz betraf, konnte ihn keinem Spieler einen Vorwurf machen. Es gibt aber Dinge, über die man reden muss. Wenn wir in Führung sind zum Beispiel. Wir haben uns um den Lohn der Arbeit gebracht.

+++ Löw über personelle Situation +++

Man spürt, dass die Spieler in einem besseren Rhythmus sind. Im September hatten wir eine ganz andere Ausgangslage. Personell sieht es so aus: Toni Rüdiger hat mich gebeten, einen Tag länger in England zu bleiben, weil er wechseln wollte. Das hat sich aber nicht realisiert. Timo Werner hat leichten Schnupfen, die Blutwerte haben wir noch nicht. Dann werden wir entscheiden, ob er morgen anreist. Die Bayern- und Leipzig-Spieler reisen heute Abend an. Toni Kroos soll am Mittwoch anreisen.

+++ Es geht los +++

Joachim Löw hat auf dem Podium Platz genommen.

+++ Nur 300 Zuschauer zugelassen +++

Das Länderspiel gegen die Türkei darf vor maximal 300 Zuschauern stattfinden. Das teilte das Gesundheitsamt im Spielort Köln am Dienstag mit. Die 7-Tage-Inzidenz lag mit 38,6 pro 100.000 Einwohner weiter über dem Grenzwert von 35. Maßgeblich ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Die angestrebte Freikartenaktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist damit aufgeschoben. "Alle Tickets, die im Rahmen dieser Aktion ausgedruckt wurden, verlieren ihre Gültigkeit", teilte der DFB mit und bat darum, am Mittwoch nicht zum Stadion zu kommen. Die 300 Tickets sollen unter anderem an Menschen in systemrelevanten Berufen verteilt werden.

"Wir waren voller Hoffnung auf Fans bei unseren Länderspielen in Köln", sagte DFB-Präsident Fritz Keller: "Die Infektionszahlen belegen aber, dass die Krise keinesfalls überstanden ist und wir weiterhin sehr diszipliniert und verantwortungsvoll handeln müssen. Deshalb ist es sehr schade, aber die richtige Entscheidung."

+++ Acht Spieler pausieren +++

Aus Gründen der Belastungssteuerung verzichtet Löw gegen die Türken auf die Münchner Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auch die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann werden geschont. Gleiches gilt für Toni Kroos. Sie alle sollen am Wochenende wieder verfügbar sein. Für die verletzten Marc-Andre ter Stegen und Leroy Sané gilt das nicht.

+++Herzlich willkommen +++

Die Transferphase ist vorbei, es schließt sich eine Länderspielwoche an. Bundestrainer Löw, Brandt und Havertz werden mit passenden Worten darauf einstimmen.