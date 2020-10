Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht am Dienstag (Nations League: Deutschland - Schweiz am Dienstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen die Schweiz in der Nations League aufgrund der Corona-Pandemie das nächste Heimspiel vor einer Mini-Kulisse.

Im Spielort Köln lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 59,7 pro 100.000 Einwohner und damit deutlich über dem Grenzwert von 35. Eine endgültige Entscheidung wird am Montag getroffen.

Das Länderspiel gegen die Türkei (3:3) am vergangenen Mittwoch durften in Köln 300 Zuschauer im Stadion verfolgen. Die angestrebte Freikartenaktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) musste daher aufgeschoben werden.