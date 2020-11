Das bange Warten hat ein Ende nach dem Corona-Alarm beim DFB-Team-Gegner:

Das Spiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Ukraine am Samstagabend in der Nations League in Leipzig kann definitiv stattfinden (Nations League: Deutschland - Ukraine ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das teilte ein UEFA-Sprecher gut vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff auf SID-Anfrage mit. Alle Ergebnisse der am Samstag durchgeführten Testreihe waren negativ.

Der Austragung des vorletzten Länderspiels des Jahres steht damit nichts mehr im Wege, zumal auch alle Tests in der DFB-Auswahl am Samstag negativ ausfielen.

Auch Ex-BVB-Star Jarmolenko infiziert

Das Spiel war zwischenzeitlich fraglich gewesen, weil am Freitag vier Spieler um den Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko und ein Teammanager positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Das Leipziger Gesundheitsamt entschied jedoch, dass keine weiteren Spieler in Quarantäne müssen. Der ukrainische Verband versicherte den Behörden, dass die betroffenen Personen keinen engen Kontakt zu anderen Leuten im Team gehabt hatten. (Ergebnisse und Spielplan der Nations League)

Vonseiten der UEFA gibt es keine Gründe für eine Spielabsage. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen. Das ist bei der Ukraine der Fall.

Die positiv getesteten Personen befinden sich im Teamhotel Steigenberger in Isolation.

Schewtschenko: Spieler in Quarantäne

Der ukrainische Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hatte am Freitag via Verbandsseite zu den Infizierten erklärt: "Die vier Spieler sind im Hotel geblieben, sie sind isoliert."

Betroffen neben dem für die Startelf vorgesehenen Jarmolenko sind Viktor Zygankow, Wiktor Kowalenko, Serhij Sydortschuk sowie Teammanager Wadym Komardin.

Ukraine schon kürzlich coronageschwächt

Besonders bitter für die Ukraine: Erst im Oktober hatte es für das Team bereits etliche Ausfälle wegen Corona-Infektionen gegeben. Auch bei der 1:2-Hinspiel-Niederlage gegen das DFB-Team am 11. Oktober war die Ukraine schwer coronageschwächt aufgelaufen.

"Es gab Jungs, die sich schneller erholt haben und die sich besser fühlen", sagte Schewtschenko dazu kürzlich. "Bei einigen sehen wir, dass es ihnen noch etwas schwerfällt."

Bemerkenswert: Bei der 1:7-Pleite gegen Weltmeister Frankreich hatte die Ukraine gar ihren 45 Jahre alten Torwarttrainer Alexander Schowkowski auf die Ersatzbank setzen müssen.