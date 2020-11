Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl sieht Bundestrainer Joachim Löw nach dem Debakel der deutschen Auswahl in Spanien (0:6) nicht als Hauptschuldigen der Misere. "Jogi Löw muss nun ausbaden, was seit Jahren in der Trainerausbildung und im Nachwuchs schiefläuft", sagte Scholl der Bild-Zeitung: "Ich wurde vor drei Jahren geteert und gefedert für meine Analyse. Es fehlt die Erziehung zum Erfolg. Wichtige Grundlagen hierfür werden nicht mehr geschult."

Die Talfahrt ist für Scholl deshalb "keine Überraschung". "Das hat nichts mit Löw zu tun. Er kann eine Fehlentwicklung nicht an wenigen Tagen auffangen", äußerte der 50-Jährige, der im Gegensatz zu zahlreichen anderen Experten nichts von einer Rückkehr der aussortierten Mats Hummel, Thomas Müller und Jerome Boateng hält: "Hummels, Boateng und Müller können auch nichts mehr retten."