Leipzig (SID) - Mit Abwehrchef Niklas Süle und dem Dreier-Sturm Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig. Das verriet Bundestrainer Joachim Löw bei der Pressekonferenz am Freitag.

Insgesamt seien "alle Spieler einsatzbereit", sagte Löw, auch wenn Julian Brandt nach dem Sieg im Testspiel gegen Tschechien (1:0) leichte muskuläre Probleme verspürte. Kapitän Manuel Neuer wird sein 95. Länderspiel bestreiten und damit den deutschen Torhüter-Rekord von Sepp Maier einstellen. Die linke Außenbahn könnte erneut Tschechien-Debütant Philipp Max bearbeiten. "Er ist eine Option", sagte Löw. In der Mittelfeld-Zentrale ist ohne Joshua Kimmich (verletzt) und Toni Kroos (gesperrt) Ilkay Gündogan gesetzt.

Vor dem Gegner warnte Löw. "Wir müssen extreme Widerstände überwinden, extrem gute Lösungen parat haben, wenn wir gegen die Ukraine bestehen wollen", sagte der Bundestrainer: "Die Mannschaft hat Spanien geschlagen, hat die Schweiz geschlagen. Das kommt nicht von ungefähr." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (34 Jahre/94 Länderspiele) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (26/33), Süle/Bayern München (25/27), Rüdiger/FC Chelsea (27/36), Max/PSV Eindhoven (27/1) - Gündogan/Manchester City (30/40), Neuhaus/Borussia Mönchengladbach (23/2) - Goretzka/Bayern München (25/27) - Gnabry/Bayern München (25/15), Werner/FC Chelsea (24/33), Sane/Bayern München (24/23). - Trainer: Löw

Ukraine: Lunin/Real Madrid (21/6) - Konoplia/Desna Tschernihiw (21/2), Matwijenko/Schachtar Donezk (24/29), Krywzow/Schachtar Donezk (29/19), Sobol/Club Brügge (25/17) - Sintschenko/Manchester City (23/34), Stepanenko/Schachtar Donezk (31/58), Malinowski/Atalanta Bergamo (27/31) - Jarmolenko/West Ham United (31/92), Junior Moraes/Schachtar Donezk (33/7), Jaremtschuk/KAA Gent (24/18). - Trainer: Schewtschenko