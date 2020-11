Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war in der Vergangenheit in der Prime-Time ein sicherer Quotenfänger. Das hat sich drastisch geändert.

Am Mittwoch beim 1:0-Sieg der deutschen Mannschaft über Tschechien musste sich der übertragende Sender RTL nämlich nicht nur der Tagesschau als reichweitenstärkstes TV-Format geschlagen geben, sondern auch einer beliebten Trödelsendung vom ZDF.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Die Prime-Time-Ausgabe von Horst Lichters Bares für Rares konnte laut DWDL mehr Zuschauer für sich gewinnen als die erste Hälfte des Freundschaftsspiels.

Deutsche Mannschaft auf GZSZ-Niveau

In der zweiten Halbzeit stieg die Zuschauerzahl zwar an, aber gerade die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte wenig Interesse an Joachim Löw und seinem Team.

Dort ist die deutsche Nationalmannschaft ähnlich beliebt wie die Vorabendsendung Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.

Vor der Corona-Pandemie hatte das DFB-Team bereits massive Schwierigkeiten damit, Zuschauer ins Stadion zu locken. Dieses Image-Problem weitet sich jetzt offensichtlich auf die Fans zu Hause auf dem Sofa aus.