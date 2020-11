Köln (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im Kampf um das EM-Ticket auf Robin Hack verzichten. Der Angreifer des 1. FC Nürnberg wird wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht mehr zum DFB-Team reisen. Hack steht somit weder im Test gegen Slowenien am Donnerstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) noch in der entscheidenden Begegnung gegen Wales am Dienstag zur Verfügung. Beim 5:1 im Hinspiel in Wrexham hatte Hack drei Tore erzielt.

Für die fünfte EM-Teilnahme in Folge reicht dem DFB-Team gegen Wales ein Sieg. Bei einem Remis oder einer Niederlage könnte die Kuntz-Auswahl die Tabellenführung noch an Belgien verlieren. Dann müsste Deutschland darauf hoffen, zu den fünf besten Gruppenzweiten zu gehören.

Sowohl der Test gegen Slowenien als auch das Spiel gegen Wales finden in Braunschweig statt.