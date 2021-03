Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm sieht das Kapitel Joachim Löw im deutschen Fußball als Ära der Erfolge.

Die Amtszeit des Bundestrainers, der im Sommer nach 15 Jahren aufhören wird, sei "letztendlich sensationell", sagte Lahm im Interview mit t-online.de.

Zehn Jahre lang, von 2006 bis 2016, seien alle Turniere erfolgreich gestaltet worden. Bedauerlich sei allerdings die "Pleite in Russland" mit dem Ausscheiden in der WM-Vorrunde. "Wir Profisportler werden nach Erfolg und Misserfolg bewertet", sagte Lahm, Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland. "Jetzt hat Löw der Mannschaft noch einmal einen starken Impuls gegeben mit seiner Ankündigung, nach der EM auszuscheiden. Ich wünsche mir eine erfolgreiche Europameisterschaft, damit er einen schönen Abschied bekommt."

Dafür erhofft sich Lahm Auftritte voller Leidenschaft. "Das A und O für die Nationalmannschaft ist, dass sich die Bevölkerung für sie begeistert, dass die Menschen gerne vor dem Fernseher sitzen, gerne ins Stadion gehen", sagte der 37-Jährige: "Das ist enorm wichtig für das Gemeinschaftsgefühl."