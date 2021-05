Die Weltmeister-Rückkehrer sind zurück - und gehen direkt mit gutem Beispiel voran!

Top gelaunt und mit voller Elan sind Mats Hummels und Thomas Müller am Freitag um 17.01 Uhr bei Kaiserwetter in das erste EM-Training in Seefeld gestartet. (BERICHT: So starten die DFB-Stars ins EM-Camp)

Die beiden Routiniers integrierten sich sofort und führten viele Übungen zusammen aus. Erst im Kreisspiel, dann bei Passübungen. Nach dem offiziellen Ende der lockeren Aufgalopp-Einheit blieben beide noch auf dem Rasen.

Extra-Flanken und Materialschleppen von Müller und Hummels

Müller schlug Flanken, Hummels sammelte sogar Trainingsmaterialien ein. Von Weltmeister-Allüren keine Spur! (SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft)

Bereits nach seiner Ankunft am Mittag im Vier-Sterne-Hotel "Nidum" gab sich Müller wie immer. "Thomas hat schon den einen oder anderen Spruch gebracht, aber das ertrage ich. Er redet natürlich hier und da mal rein", verriet DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Nachmittag: "Er soll sich aber auch mit einbringen."

Nach dem Training trottete Müller als letzter DFB-Spieler um 18.01 Uhr in den Bus. Auf die Frage, wie sich die Rückkehr ins Nationalteam anfühlt, sagte der Bayern-Star: "Ich kann meine Gefühle noch gar nicht sortieren." (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Fußball-EM 2021)

Zufrieden war auch BVB-Star Hummels. "Einfach nur glücklich, wieder dabei zu sein", schrieb der Innenverteidiger auf Instagram.