+++ LIVETICKER HIER AKTUALISIEREN +++

+++ Neuer über Bayern-Block +++

"Hoffentlich hat das positive Auswirkungen. Wir haben bei Bayern eine gute Zeit hinter uns. Diese Automatismen aus dem Verein wollen wir hier umsetzen. Aber es kommt auf die Mischung an, wir brauchen jeden Spieler von jedem Verein."

+++ Neuer über CL-Finalisten +++

"Wir wären natürlich froh, alle schon hier zu haben. Aber wir können auch stolz sein, dass sie im Finale stehen, weil es heißt, dass sie gute Leistungen gezeigt haben."

Anzeige

+++ Neuer über Ziel Titel +++

"Wir haben eine gute Mannschaft und die Möglichkeit, viel zu erreichen. Wenn man Ziele formuliert, kann man sie auch erreichen. Wir haben einen gewissen Anspruch und können für 2018 auch etwas gut machen. Wir starten schon gegen starke Gegner, da beginnt es direkt mit Finals. Wir haben keine Zeit zu vergeuden, es beginnt jetzt und hier! Wir arbeiten hier, um fähig zu sein, jeden zu schlagen."

+++ Neuer über Wichtigkeit von Spaß +++

"Uns allen macht erstmal der Sport Spaß. Darüber können wir positive Energie entwickeln. Wir haben große Ziele bei dem Turnier, da ist Spaß immer ein wichtiger Faktor. Das ist sehr wichtig, aber immer mit dem richtigen Maß. Den Fokus lassen wir aber nie aus dem Fokus."

+++ Neuer über Hummels und Müller +++

"Ich bin froh, dass meine alten Wegbegleiter zurück in der Mannschaft sind, das freut mich sehr. Sie waren schon immer Führungsspieler und haben Verantwortung übernommen. Wir kennen uns, sie können uns direkt helfen, zu den Abläufen müssen wir nicht viel sagen. Das ist ein gutes Zeichen."

+++ "100 Spiele sind etwas ganz Besonderes +++

"Ich habe da schon immer hingeschielt", sagt Neuer auf die anstehenden 100 DFB-Spiele: "Dass ich auf diese Marke zugehe, erfüllt mich mit Stolz."

+++ Neuer über Flick-Verpflichtung +++

"Denke, dass es eine gute Entscheidung ist und man sich auf einen guten Trainer freuen kann", sagt der Keeper und betont: "Wir wollen Löw einen tollen Abschied bereiten. Was mich betrifft, ich habe immer Spaß und Freude bei der Nationalmannschaft. Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden."

+++ Neuer macht den Anfang +++

"Wir legen vollen Fokus auf das Turnier, wollen aber auch Spaß außerhalb haben", sagt der Nationalkeeper.

+++ Löw und Neuer über Start im EM-Camp +++

Ab 12.30 Uhr stellen sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer den Fragen zur EM und dem Start in die Vorbereitung.

SPORT1 zeigt die komplette PK im Livestream (HIER geht's zum Stream) und hat die wichtigsten Aussagen auch hier im LIVETICKER. (SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

+++ Wie radikal wird Löws EM-Weg +++

Für Löw ist die EM die Abschiedstournee als Bundestrainer, er übergibt die Nationalmannschaft dann an seinen Nachfolger Hansi Flick (kommt vom FC Bayern). Rücksicht für die Zukunft muss Löw also nicht mehr nehmen - wie radikal wird also sein EM-Weg? (BERICHT: So starten die DFB-Stars ins EM-Camp)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

+++ Herr Neuer, wird Nübel ihr Nachfolger? +++

Alexander Nübel wechselte als großer Hoffnungsträger zum FC Bayern, sah hinter Manuel Neuer in der vergangenen Saison aber kaum Einsatzzeiten - dabei gilt er auch für die Nationalmannschaft langfristig als eine Option.

Was sagt der 35 Jahre alte Neuer zur Zukunft im Tor - bei Bayern und beim DFB? (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Fußball-EM 2021)

+++ LIVETICKER HIER AKTUALISIEREN +++