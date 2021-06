Seinen Torjäger-Instinkt könnte die deutsche Nationalmannschaft heute Abend im EM-Kracher gegen Portugal dringend gebrauchen!

Rund 30 Fans haben sich am Freitagabend verwundert die Augen gerieben, als der frühere Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose in einem lachsfarbenen Polo-Shirt und mit grauer Maske im Gesicht um 19.18 Uhr aus dem Teamhotel der deutschen Mannschaft am Englischen Garten in München lief. "Das ist doch der Miro", sagte ein Anhänger.

Ob Klose den Offensivspielern Tipps für die letzten beiden Vorrundenspiele gegen Portugal und Ungarn gegeben hat?

Miroslav Klose vor dem deutschen Teamhotel © SPORT1

Klose auf dem Weg der Besserung

Nein! Nach SPORT1-Informationen war Klose nicht bei der Mannschaft. Aufgrund der strikten Corona-Maßnahmen durfte der deutsche Rekord-Nationalstürmer (71 Treffer) gar nicht zum DFB-Team. Zwischen 17.30 und 19.15 Uhr hatte der 43-Jährige stattdessen ein Meeting mit anderen Ex-Spielern. Ein Treffen im Nachgang des Trainer-Lehrgangs.

Vor wenigen Wochen schloss der frühere Weltklasse-Stürmer den 67. Trainer-Lehrgang des DFB als einer von 25 Teilnehmern ab. Zu den Absolventen gehörten unter anderem Hanno Balitsch und Tobias Schweinsteiger. Etwa ein Drittel der Teilnehmer war am Freitagabend bei dem Treffen in München dabei.

Zur neuen Saison will der Weltmeister von 2014 seinen ersten Posten als Cheftrainer übernehmen. Dafür sagte er seinem bisherigen Chef Hansi Flick ab. Der Bald-Bundestrainer wollte den Ex-Bayern-Star als Assistent beim DFB haben.

Zurzeit erholt sich Klose noch von den Folgen einer Thrombose-Erkrankung im Bein. Er ist auf dem Weg der Besserung, die Therapie schlägt an. Heute Abend wird der 137-malige Nationalspieler (71 Tore), wie schon gegen Frankreich, in der Münchner Arena auf der Tribüne sitzen und die Daumen drücken.

Übrigens: In drei EM-Teilnahmen erzielte Klose drei Tore und gab drei Assists. Mit 16 Treffern bei vier Weltmeisterschaften ist er bis heute WM-Rekord-Torschütze.