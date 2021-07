Das Aussehen der deutschen Nationalmannschaft wird sich unter Hansi Flick verändern.

Nicht nur taktisch dürfte die DFB-Elf nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 unter dem Nachfolger von Joachim Löw ein neues Gesicht bekommen. Auch personell dürfte sich noch einiges tun, nachdem am Freitag bereits Toni Kroos seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hat. (BERICHT: Kroos hört im DFB-Team auf)

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und bei allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Anzeige

"Wir werden sicherlich neue Gesichter in der Nationalmannschaft sehen", erklärte Mario Basler in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche” (erscheint diesen Freitag). Flick werde junge Spieler einbauen, die aus der U21 nachrücken.

Basler: Auch Gündogan und Hummels sollten zurücktreten

Das dürfte auch Konsequenzen für einige gestandene Profis haben. "Der ein oder andere Spieler sollte auch darüber nachdenken, ober er für die Nationalmannschaft überhaupt nochmal aufläuft oder nicht doch zurücktritt", sagte der SPORT1-Experte schon vor dem Kroos-Rücktritt. Im internationalen Vergleich haben man gesehen, dass der ein oder andere Probleme gehabt hätte.

Der EM Doppelpass mit Jürgen Kohler, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Neben Kroos (31 Jahre) empfiehlt Basler auch Ilkay Gündogan (30) einen Rücktritt, Mats Hummels (32) ist für den 52-Jährigen ebenfalls ein Kandidat. "Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist. International reicht es nicht mehr, um auf dem ganz hohen Niveau mitzuspielen. Das sind für mich die drei", stellte Basler.