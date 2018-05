Die Münchner Gruppenspiele der historischen Fußball-EM 2020 finden am 16., 20. und 24. Juni 2020 statt. Das Viertelfinale in der Allianz Arena von Rekordmeister Bayern München steigt am 3. Juli. Das geht aus dem Spielplan für das Turnier in zwölf Ländern hervor, den das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag verabschiedete.

Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft qualifizieren, dürfte sie zweimal in München antreten. In der K.o.-Phase hätte sie keine Heimspiel-Garantie mehr. Städtepartner von München ist Budapest und Ungarn damit im Falle einer Qualifikation ein Gruppengegner des DFB-Teams. Beide Städte sind Gastgeber der Gruppe F.

Gespielt wird außerdem in Aserbaidschan (Baku), Italien (Rom), Russland (St. Petersburg), Schottland (Glasgow), Spanien (Bilbao), Niederlande (Amsterdam), Irland (Dublin), Rumänien (Bukarest), Ungarn (Budapest), Dänemark (Kopenhagen) und England (London), wo die Halbfinals (7. und 8. Juli 2020) und das Endspiel (12. Juli 2020) ausgetragen werden. Das Eröffnungsspiel wird am 12. Juni in Rom angepfiffen.

Die Auslosung für das Turnier findet im Dezember 2019 statt.