Roberto Mancini soll als neuer Cheftrainer die italienische Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze führen.

Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wird der italienische Verband FIGC den 53-Jährige mit einem Zweijahresvertrag ausstatten, der angeblich mit zwei Millionen Euro per annum dotiert ist.

Es wurde auch schon Details der Planungen des neuen Coaches bekannt.

"Enfant terrible" Balotelli vor Rückkehr

Dieser will offenbar "Enfant terrible" Mario Balotelli (OGC Nizza) wieder in die Squadra Azzurra integrieren. Der Torjäger war der italienische EM-Held 2012 in Polen und der Ukraine und schoss Deutschland im Halbfinale im Alleingang mit zwei Toren aus dem Wettbewerb. Balotelli war nach der WM 2014 in Brasilien aus dem italienischen Nationalkader gestrichen und seitdem nicht mehr berücksichtigt worden.

Mancini steht noch bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Der Vertrag mit dem Ex-Nationalspieler soll vom italienischen Verband nach dem 13. Mai - also nach dem Saisonende in Russland - unterzeichnet werden.

Als möglicher Nachfolger des Italieners auf der Trainerbank von St. Petersburg wird der Serbe Sinisa Mihajlovic gehandelt.

Seit Monaten sucht der Verband nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland nach einem Nachfolger für Gian Piero Ventura. Derzeit wird die Squadra übergangsweise von U21-Coach Luigi Di Biagio betreut.