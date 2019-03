Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman muss auch für das EM-Qualifikationsspiel von Fußball-Weltmeister Frankreich am Montag gegen Island passen.

Der 22-Jährige fällt wie schon am vergangenen Freitag zum Quali-Auftakt in Moldau (4:1) wegen einer Rückenverletzung aus. Das teilte der französische Verband (FFF) am Sonntag mit. Coman reiste am Sonntag zurück nach München.

Der Bayern-Star stand erstmals wieder seit 16 Monaten im Kader der Franzosen, nachdem er in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen geplagt war. Zuletzt hatte er wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt und war erst kurz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool (1:3) wieder fit geworden.