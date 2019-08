Offensivspieler Benito Raman vom Bundesligisten Schalke 04 steht vor seinem Debüt für die belgische Nationalmannschaft.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nationaltrainer Roberto Martinez nominierte den 24-Jährigen, der im Sommer von Fortuna Düsseldorf zu den Königsblauen gewechselt war, für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in San Marino (6. September) und in Schottland (9. September).

Anzeige

Raman kam in der laufenden Saison für seinen neuen Klub noch zu keinem Treffer. Der Angreifer lief für sein Land zuletzt in der U21-Nationalmannschaft auf, dort kam er in insgesamt fünf Spielen auf einen Treffer.