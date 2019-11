Die Niederlande kommt gegen Nordirland nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Trotzdem qualifiziert sich "Oranje" für die Endrunde der Europameisterschaft.

Da die "Oranje" das Hinspiel gegen Nordirland mit 3:1 gewann, ist den Niederländern die Teilnahme an der EURO nicht mehr zu nehmen. Nach sechs Jahren als Zuschauer kehrt die niederländische Nationalmannschaft auf die große Fußball-Bühne zurück.

Die Mannschaft von Ronald Koeman blieb im Windsor Park in Belfast einiges schuldig. Lange lief die "Elftal" gegen ein mutig auftretendes Nordirland an, kam jedoch nicht zu einem Erfolgserlebnis vor dem gegnerischen Kasten.

Anzeige

Niederlande im Glück - Davis vergibt vom Punkt

Steven Davis hätte die Nordiren in der ersten Hälfte in Front bringen können. Doch der erfahrene Kapitän setze einen Handelfmeter (32.) mittig über den Kasten von Jasper Cillessen. Joel Veltman sprang der Ball zuvor an den Arm.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Für das DFB-Team bedeutet das Remis der Niederlande aktuell den Gruppensieg, da Deutschland im Parallelspiel mit 4:0 gegen Weißrussland gewinnen konnte. Die deutsche Nationalmannschaft liegt nach dem Sieg gegen Weißrussland mit 18 Punkten zwei Zähler vor den Niederländern. (SERVICE: Die Tabellen der EM-Qualifikation)

Die Niederlande trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag auf Estland.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE