TOP-THEMA: Das sagt "Gazza" über Foden(12.55 Uhr)

Dieses Land holt laut Wissenschaftlern den EM-Titel (13.03 Uhr)

Neuer Name für Allianz Arena (11.50 Uhr)

+++ TOP-THEMA: Nach Frisur-Hommage - Das sagt "Gazza" über Foden (12.50 Uhr)+++

Phil Foden hat sich vor der EM seine Haare blond färben lassen. Der Star von England erinnert damit an Paul Gascoigne.

"Gazza" hatte sich in seiner Laufbahn auch seine Haare immer wieder erhellen lassen.

Der 54-Jährige hat nun einen Rat an seinen Frisur-Nachmacher. "Ich mag Phil Foden. Er wird heiß sein. Aber er muss noch gieriger sein und alles erreichen wollen. Er muss es richtig wollen."

Anzeige

Trotz der Frisur-Hommage des ManCity-Stars ist Foden nicht der Lieblingsspieler von der Legende.

Gascoigne: "Jack Grealish ist sehr gut. Er will immer den Ball haben, das ist gut." Der 57-malige Nationalspieler der Three Lions hat aber eine Anmerkung an Grealish.

"Ich wünschte nur, er würde seine verdammten Socken hochziehen und wie ein Fußballer aussehen!"

+++ 13.03 Uhr: Dieses Team holt laut Wissenschaftlern den EM-Titel +++

Belgien holt den Titel, Deutschland braucht im Halbfinale gegen die Niederlande Glück.

Geht es nach der Wissenschaft, wird es bei der Fußball-EM nur wenige große Überraschungen, dafür aber rasante Spiele geben. (EM: Frankreich - Deutschland, 15. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Zu diesem Ergebnis kommen die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Köln und die Hochschule für Oekonomie & Management (FOM), die die EM vorab durchgerechnet haben.

Demnach sind die Favoriten bereits im Viertelfinale unter sich.

Die stärksten acht Teams sind in abfallender Reihenfolge Belgien, Frankreich, Niederlande, Portugal, Deutschland, Kroatien, Spanien und Dänemark Grundlage der Berechnungen ist ein bei großen Turnieren bewährtes Modell, bei dem auch der Faktor Zufall eine Rolle spielt.

"Der Fußball wäre nicht so spannend, wenn es nur Favoritensiege geben würde. Wir gehen davon aus, dass bei circa 15 Prozent der Spiele die weniger stark eingeschätzten Mannschaften gewinnen", sagt Michael Groll von der FHM.

+++12.04 Uhr: Fodens Frisur erinnert an Legende +++

Phil Foden ist auf dem besten Weg, ein Weltstar zu werden.

Bei Manchester City ist er zwar schon ein fester Bestandteil von Pep Guardiolas Meisterteam - bei der EM könnte der englische Nationalspieler, der erst seit kurzem 21 Jahre alt ist, den nächsten Schritt gehen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ob er sich auf internationalem Parkett beweisen kann, wird die Zukunft zeigen. Kurz vor dem Turnierstart hat der Offensivspieler zunächst noch einmal abseits des Platzes für Aufregung gesorgt.

Denn Foden ließ sich die Haare wasserstoffblond färben. Auf den ersten Blick nicht wirklich ungewöhnlich für einen Spitzenspieler in 2021 - bei den englischen Fans weckte er damit aber schnell Erinnerungen an einen Hoffnungsträger von einst.

Die Rede ist von dem begnadeten Paul Gascoigne, der wie nun Foden bei der EM 1996 schwer blondiert für England zu Werke ging. Gerade auf der Insel ist sein geniales Tor gegen Schottland bis heute unvergessen, bis ins Halbfinale stießen die Three Lions damals vor. Erst im Elfmeterschießen gegen Deutschland war Schluss.

Nicht nur wegen seiner neuen Haarpracht, auch wegen seiner herausragenden Fähigkeiten wird Foden schon länger mit "Gazza" verglichen. Ob der neue Style auch eine Hommage an den Ex-Kicker sein soll ist übrigens nicht bekannt.

Fodens Friseur schrieb bei Instagram aber vielsagend: "Wir bringen den Euro-96-Vibe in HD zurück."

+++ 11.50 Uhr: Neuer Name für die Allianz Arena +++

Die Vorbereitungen für das erste EM-Spiel in München laufen bereits auf Hochtouren.

Am 15. Juni startet die Nationalmannschaft gegen Frankreich in das Turnier. Immerhin 14.000 Zuschauer dürfen dann dabei sein.

Für die EM wird die Allianz Arena aber umbenannt in "Fußball Arena München".

Der Grund: Es sollen keine Sponsoren in den Namen der Arenen genannt werden.

Die großen blauen Buchstaben wurden deshalb am Stadion des FC Bayern abmontiert.

Dazu wurden die Esplanade vor den Eingängen und die Parkhäuser bereits mit Bannern der "EURO 2020" versehen.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: