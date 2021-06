Der schwedische Fußball-Nationalspieler Dejan Kulusevski (21) ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder fit genug für einen Startelf-Einsatz im EM-Achtelfinale gegen die Ukraine am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). "Er ist bereit für 90 Minuten", sagte Nationalcoach Janne Andersson am Samstag.

Im Gruppenfinale gegen Polen (3:2) am Mittwoch war der Offensivspieler von Juventus Turin in der 55. Spielminute zu seinem EM-Debüt eingewechselt worden und glänzte gleich mit zwei Assists. "Jetzt konnte er noch ein paar Tage trainieren und fühlt sich erholt. Ich gehe davon aus, dass ich ihn von Beginn an bringen kann, wenn ich möchte", so Andersson.