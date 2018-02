Tragödie am Rande des Spiels in der UEFA Europa League zwischen Athletic Bilbao und Spartak Moskau: Schwere Ausschreitungen vor dem Anpfiff haben einen baskischen Polizisten das Leben gekostet.

Das bestätigte die spanische Nachrichtenagentur EFE am Donnerstagabend. Dutzende Fans aus Russland hatten sich im Vorfeld der Begegnung eine brutale Straßenschlacht mit Ultras des baskischen Klubs geliefert. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Die Polizei hatte Mühe und Not, den Ausschreitungen ein Ende zu bereiten. Ein Beamter musste mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden - doch jede Hilfe kam zu spät.

Russischer Hooligan in München verhaftet

Am Donnerstagmittag hatte die deutsche Bundespolizei bereits einen international gesuchten Hooligan aus Russland am Flughafen in München verhaftet, der zum Spiel nach Bilbao reisen wollte.

Der Hooligan hatte bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich bei Randalen in Marseille im Vorfeld des Gruppenspiels zwischen Russland und England einen britischen Fußballfan schwer verletzt.

Die Behörden in Frankreich hatten seit November letzten Jahres nach dem 31-Jährigen mit internationalem Haftbefehl gesucht.