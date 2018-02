Unmittelbar nach Schlusspfiff des am Ende doch etwas glücklichen 3:2-BVB-Sieges gegen Atalanta Bergamo fanden sich zwei der momentan meist diskutierten schwarzgelben Protagonisten in neuen Rollen wieder.

Mario Götze herzte nach seinen zwei entscheidenden Torvorlagen als gefeierter Matchwinner die Kollegen auf dem Platz. Marco Reus hingegen klatschte ob seiner Auswechslung immer noch etwas angefressen die Mitspieler vor der Reservebank ab. Verkehrte Welt!

Denn knapp zwei Stunden zuvor sah die Welt noch vollkommen anders aus: Kapitän Reus durfte gegen Bergamo wie schon am vergangenen Wochenende von Anfang an ran. Götze hingegen fand sich trotz starker Leistung nach seiner Einwechslung gegen den Hamburger SV erneut nur auf der Ersatzbank wieder.

Götze murrt nach Einwechslung

Damit habe er eher nicht gerechnet, ließ Götze nach dem Spiel schmallippig im Sky-Interview durchblicken. Trainer Peter Stöger erklärte vor dem Spiel bereits, er müsse abwägen wie viel Offensive der BVB vertragen könne. "Irgendwann wollen wir im Laufe der Saison schon versuchen, mit beiden zu spielen. Da haben wir aber noch etwas zu tun", meinte der Trainer vielsagend.

BVB begeistert von Matchwinner Batshuayi

Eine Aussage, mit der sich Stöger in eine brisante Lage bringt: Noch sieht der Trainer Götze und Reus nicht zusammen im Team. "Beide kommen aus Verletzungen", erklärte Stöger im SPORT1-Interview nach dem Bergamo-Spiel. "Wir kommen in kleinen Schritten dahin, wo wir wollen, brauchen dafür aber Zeit!"

Zeit, die Stöger nicht hat – weil er in Bundesliga und Europa League hohe Ziele hat. Und weil Druck von der Bank kommt: Götze spielt aktuell so stark, dass der Trainer kaum auf ihn verzichten kann.

Neues Traum-Duo mit Batshuayi

Wie schon gegen Hamburg brachte der 25-Jährige auch gegen Bergamo sofort Schwung in die zwischenzeitlich lahmende BVB-Offensive, bereitete dieses Mal gleich zwei Treffer vor. Gemeinsam mit Dortmunds neuem Wunderstürmer Michy Batshuayi (5 Tore in 3 BVB-Einsätzen) ist der WM-Siegtorschütze von 2014 einer der Garanten für schwarzgelbe Tore.

"Er war direkt ein Aktivposten", gab auch Stöger nach dem Spiel zu. Der Trainer nimmt Götzes Unzufriedenheit über seinen Bankplatz sportlich: "Es ist ein gutes Zeichen, dass Mario auf seine Einsätze hinfiebert. Wenn er so spielt, wird er seine Zeiten bekommen."

Allerdings vorerst wohl nicht gemeinsam mit Marco Reus – eher stattdessen! Das liegt an einem komplizierten Personalpuzzle: Den nach langer Verletzung hochmotivierten Reus möchte der Trainer gerne schnell in sein Team einbauen – was bekanntlich am besten mit Wettkampfminuten geht. Stöger weiß: Seine zuletzt ab und zu lasche Offensivabteilung kann einen Tempo-Kreativkopf wie Reus gut gebrauchen.

Balance-Probleme verhindern Duo Götze/Reus

Weil aktuell auf Reus’ Lieblingsposition links vorne allerdings der wiedererstarkte Andre Schürrle gesetzt ist, bleibt für den Kapitän nur die Position hinter den Spitzen – bekanntlich die Position, auf der Stöger Götze sieht.

Denn zwar würde der Trainer Götze langfristig am liebsten auf der Acht – und damit direkt hinter Reus einsetzen. Weil das BVB-Spiel wie zu Beginn der zweiten Hälfte gegen Bergamo aktuell aber immer wieder riesige Balance-Probleme im Umschaltspiel offenbart, vertraut Stöger dort in wichtigen Spielen lieber auf robustere oder laufstärkere Spielertypen wie Weigl, Sahin, Castro oder Kagawa.

Im Grunde gibt es deshalb aktuell nur eine Lösung in Stögers Götze-Reus-Dilemma: Der Trainer müsste Schürrle oder Reus auf die ungeliebte rechte Seite beordern. Nur so schafft er Platz für seinen aktuell wohl besten Vorbereiter – Götze.

BVB-Trio bei der WM vereint?

Damit würde er wohl auch seinem seit Jahren eng befreundeten Trio einen riesigen Gefallen tun – und zwar in doppelter Hinsicht: endlich würden die drei nicht nur wieder gemeinsam auf dem Platz stehen (erst einmal für den BVB). Zudem schielen alle drei im Sommer auch auf die Weltmeisterschaft in Russland – samt Stammplatzanspruch.

Den können sie aber nur mit ausreichend Wettkampfminuten geltend machen.