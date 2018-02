Der belgische Torjäger Michy Batshuayi hat sich bei Borussia Dortmund in den Geschichtsbüchern verewigt. Die Leihgabe vom FC Chelsea schoss in seinen ersten drei Spielen fünf Tore für die Schwarz-Gelben, das gelang vor ihm noch keinem anderen Borussen.

Am Donnerstagabend sorgte der 24-Jährige mit seinen Treffern Nummer vier und fünf für den 3:2-Heimsieg der Dortmunder gegen Atlanta Bergamo in der Zwischenrunde der Europa League. Den Fans bescherte der Stürmer damit eine Gratis-Beflockung von neu gekauften BVB-Trikots mit seinem Namen. "Kostenloser Druck in jedem Spiel. Gern geschehen", twitterte Batshuayi am Donnerstagabend.

BVB begeistert von Matchwinner Batshuayi

Batshuayi hatte bereits in seinem ersten Spiel für den BVB beim 1. FC Köln zweimal getroffen und bei seinem Heimdebüt gegen den Hamburger SV ebenfalls ein Tor erzielt.

