Vor dem Kracher in der UEFA Europa League zwischen dem SSC Neapel und RB Leipzig am Donnerstag (ab 21.05 Uhr LIVE auf SPORT1) zeigt sich Yussuf Poulsen beeindruckt von der Stärke der Italiener.

"Neapel ist eine Mannschaft, die um den Titel kämpft", sagte der dänische Mittelfeldstar im CHECK24 Doppelpass.

Das zeitige Aufeinandertreffen mit dem italienischen Schwergewicht in der ersten K.o.-Runde ist für Poulsen eine große Herausforderung. "Es könnte auch das Finale sein", glaubt der 23-Jährige.

Detailliert mit dem Gegner haben sich die Sachsen noch nicht befasst. "Ich habe mal zwei Spiele in dieser Saison geschaut, aber von der Videoanalyse haben wir sie noch nicht gesehen", so Poulsen. "Das kommt noch diese Woche."

Napoli dreht Spiel und stößt Juve vom Thron

SPORT1 überträgt das Auswärtsspiel von RB Leipzig am 15. Februar beim SSC Neapel sowie das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo am 22. Februar 2018 in der Runde der letzten 32 der Europa League jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 (Der Countdown zur besten UEFA Europa League aller Zeiten beginnt bereits ab 19 Uhr)