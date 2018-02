Anzeige

vergrößernverkleinern SPORT1 überträgt das Rückspiel von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo © Getty Images

Bereits in der kommenden Woche finden in der Europa League die Rückspiele in der Runde der letzten 32 statt. SPORT1 ist LIVE dabei und zeigt die Partie des BVB im TV.