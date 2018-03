Mit Borussia Dortmund gegen den FC Salzburg (21:00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) und RB Leipzig bei Zenit St. Petersburg (ab 19:00 Uhr im LIVETICKER) kämpfen am Donnerstag zwei deutsche Teams um den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Europa League.

Bereits am Freitag werden in schweizerischen Nyon im Hauptquartier der UEFA die Viertelfinal-Partien ausgelost. SPORT1 zeigt die Auslosung am Freitag ab 13:00 Uhr im LIVESTREAM und LIVETICKER.

Bei der Auslosung werden keine Teams gesetzt, so dass Vereine desselben nationalen Verbandes aufeinander treffen können. Die zuerst gezogene Mannschaft spielt das Hinspiel zu Hause.

Die Hin- und Rückspiele im Viertelfinale der UEFA Europa League finden am 5. und 12. April statt.

SPORT1 zeigt alle Highlights des Achtelfinals ab 23 Uhr

Der "Countdown" im TV bei SPORT1 beginnt bereits am Donnerstag um 19 Uhr. In den Highlights ab 23 Uhr werden auch ausführliche Zusammenfassungen des Spiels St. Petersburg gegen RB Leipzig (ab 19:00 Uhr LIVE bei SPORT1.fm) sowie der restlichen Partien mit Top-Teams wie Arsenal, AC Milan oder Olympique Lyon sowie Reaktionen zu den Spielen gezeigt. (Alle Partien im Überblick)

Alle Spiele der Europa League können Sie auch im LIVETICKER verfolgen.