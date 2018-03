Die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi haben mit dem FC Arsenal ihre Niederlagenserie beendet und die letzte Titelchance gewahrt. Nach vier Pflichtspielpleiten in Folge siegten die "Gunners" im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim AC Mailand 2:0 (2:0).

Der Tabellensechste der englischen Premier League schuf sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Borussia Dortmund dagegen bangt nach einer Heimpleite gegen den FC Salzburg ums Weiterkommen.

Mkhitaryan trifft - Özil zaubert

Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan brachte Arsenal nach Vorlage von Özil früh in Führung (15.). Mit einem weiteren genialen Pass leitete der deutsche Spielmacher das 2:0 von Aaron Ramsey Sekunden vor dem Halbzeitpfiff (45.+4) ein.

Mit den beiden Vorlagen kommt Özil auf 100 Torbeteiligungen im Arsenal-Trikot: 37 Tore und 63 Assists hat er nun in allen Wettbewerben auf dem Konto.

Die Gunners sind nach drei Niederlagen in Folge in der Premier League weit von einem Champions-League-Platz entfernt.

Im Ligapokal scheiterten Özil und Co. im Finale mit 0:3 an Manchester City, im FA Cup waren sie gegen den Zweitligisten Nottingham Forest ausgeschieden. Nur der Titelgewinn in der Europa League könnte Özil und Co. wieder in die Königsklasse führen.

Atletico und Lyon ohne viel Mühe

Auf dem Weg ins Viertelfinale ist auch der dreimalige Europapokalsieger Atletico Madrid. Nach dem 3:0 (1:0) im Hinspiel gegen Lokomotive Moskau kann der zehnmalige spanische Meister bereits für die Runde der letzten Acht planen.

Für Atletico trafen Saul (22.), Diego Costa (47.) und Koke (90.).

Auch Olympique Lyon steht nach dem 1:0 (0:0) beim russischen Vizemeister ZSKA Moskau mit einem Bein in der nächsten Runde. (SERVICE: Das Achtelfinale der UEFA Europa League). Der ehemalige Hannoveraner Marcelo erzielte das Siegtor für Lyon (68.).

SPORT1 überträgt das Achtelfinal-Hinspiel von RB Leipzig in der UEFA Europa League am 8. März gegen Zenit St. Petersburg sowie das Rückspiel des BVB beim FC Salzburg am 15. März 2018 jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1. Ausführliche Highlights der übrigen Spiele wie Arsenal gegen Milan sind jeweils ab 23.00 Uhr zu sehen.