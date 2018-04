Allzu groß sind die Chancen auf einen Abschied von Trainerlegende Arsene Wenger vom FC Arsenal mit einem Titel nicht mehr.

Atletico Madrid hat im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League am Donnerstag (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM und LIVETICKER) die bessere Ausgangsposition.

Trotz einer fast 90-minütigen Überzahl war Arsenal im Hinspiel vor eigenem Publikum nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Antoine Griezmann hatte in der 82. Minute die Führung der Engländer durch Alexandre Lacazette (61.) ausgeglichen und den Titelträumen von Mesut Özil und Co. einen herben Dämpfer verpasst.

Im Rückspiel muss Arsenal also nun gewinnen oder ein 2:2 oder noch torreicheres Unentschieden erzielen.

Özil am Wochenende geschont

Um sich doch noch das Ticket für das Finale am 16. Mai in Lyon zu sichern (LIVE im TV auf SPORT1), schonte Wenger am Sonntag beim 1:2 gegen Manchester United viele Stammkräfte, darunter auch Özil und Shkodran Mustafi.

Im zweiten Halbfinale tritt Olympique Marseille mit einem 2:0 im Rücken beim FC Salzburg an (21.05 Uhr im LIVETICKER).

Für die Österreicher wäre es der zweite Finaleinzug nach 1994.

