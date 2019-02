Eintracht Frankfurt muss im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League am Donnerstag gegen Schachtar Donezk auf Gelson Fernandes verzichten. Der Schweizer leidet an einer Oberschenkelverletzung. Sebastian Rode und David Abraham könnten hingegen noch rechtzeitig fit werden, sagte Trainer Adi Hütter am Mittwoch. (Europa League: Eintracht Frankfurt - Schachtar Donezk, Donnerstag ab 18:55 Uhr im LIVETICKER)

Wer für Fernandes in die Startelf rücken wird, ließ der Österreicher offen. Eine Option sei auch, Innenverteidiger Makoto Hasebe aus der Dreierkette ins defensive Mittelfeld vorzuziehen. "Makoto kann aufgrund seiner Erfahrung überall spielen", sagte Hütter: "Wir werden eine Lösung finden." (SERVICE: Der Spielplan der Europa League)

Hütter erwartet im Rückspiel einen offensiven Gegner aus der Ukraine: "Schachtar muss auf Sieg spielen." Sein Team müsse das 2:2 aus dem Hinspiel verteidigen. "Wir müssen kein wunderschönes Spiel machen, Hauptsache wir kommen weiter", sagte Hütter.