Am Mittwochabend schauen nicht nur Fans des FC Chelsea und des FC Arsenal gebannt nach Baku auf das Europa-League-Finale. (Europa League: FC Chelsea - FC Arsenal, Mittwoch ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Auch für zwei andere europäische Vereine, genauer gesagt für Olympique Lyon und Sparta Prag, ist der Ausgang dieses Endspiels interessant, da er Einfluss auf die internationalen Startplätze in der kommenden Saison hat.

Der Gewinner der Europa League erhält durch den Sieg üblicherweise einen Startplatz in der Champions League für die neue Saison.

Da Chelsea aber ohnehin über die Liga qualifiziert ist, geht es nur noch für Arsenal um ein Ticket für die Champions League.

Prag profiziert bei Arsenal-Sieg

Holt sich der FC Arsenal den Titel in der Europa League, qualifizieren sich die Gunners direkt für die Champions League.

Damit wären fünf Vereine aus der Premier League in der Königsklasse vertreten, denn Liverpool, Manchester City, Tottenham und Chelsea sind über den Ligaweg bereits automatisch dabei.

Mit fünf englischen Teams in der Champions League würden nur Manchester United und die Wolverhampton Wanderers an der Europa League teilnehmen, da die Gesamtzahl der Vertreter aus einer Liga in den beiden Europacups auf sieben limitiert ist.

Der freie Europa-League-Platz würde dann an Sparta Prag aus Tschechien fallen.

Lyon profiziert bei Chelsea-Sieg

Szenario zwei: Chelsea gewinnt das Europa-League-Finale gegen Arsenal, ist aber bereits über den Ligaweg für die Champions League qualifiziert.

In diesem Fall geht der "freie" UCL-Platz an den Tabellendritten des Fünften der Fünfjahreswertung (Frankreich). Gewinnen also die Blues, wäre Olympique Lyon direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert - und müsste nicht zuerst in die Qualifikation.

Kurios dabei: Lyon war schon vergangene Saison beim Titelgewinn von Atlético Madrid der Nutznießer dieser Regel.

