Der Mannschaft der Cardiff Metropolitan University ist eine riesige Überraschung gelungen.

Das Team aus Wales, in dem hauptsächlich Doktoranden und Master-Studenten kicken, hat die Qualifikationsrunde zur Europa League erreicht.

Die Studententruppe profitierte von der Quali-Regelung der walisischen Liga, die nach 22 Spieltagen in eine Meisterrunde und eine Playoff Conference geteilt wird.

Cardiff bezwingt Bala im Elfmeterschießen

Als beste Mannschaft der Playoff Conference durfte Cardiff MU an einer Ausscheidung mit Teams aus der Meisterrunde teilnehmen und setzte sich schließlich im Finale gegen den hohen Favoriten Bala Town durch – im Elfmeterschießen mit 3:1.

Zum gefeierten Helden wurde Torwart Will Fuller mit drei gehaltenen Elfmetern.

Der Lohn ist die Teilnahme des Teams an der Vorqualifikation zur Europa League, die bereits am 27. Juni und 4. Juli ausgespielt wird. Die mögliche Teilnahme an der Gruppenphase ist jedoch noch weit entfernt.

Erst wenn das Team insgesamt fünf Qualifikationsrunden übersteht, darf es sich mit den großen europäischen Mannschaften in der Gruppenphase messen.