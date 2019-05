Ganz Fußball-Deutschland blickt am Donnerstagabend gespannt nach Frankfurt.

Dort empfängt die Eintracht in der Commerzbank Arena den großen FC Chelsea zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League - und will mit einer guten Leistung mit den heimischen Fans im Rücken weiter an seinem Europapokal-Märchen schreiben. (Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Chelsea ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Der einzige deutsche Klub, der in dieser Saison im Europapokal noch verbleibt, gilt im Duell mit dem Champions-League-Sieger von 2012 als Underdog. Doch das ist nichts Neues für die Hessen, denn auch im Achtelfinale gegen Inter Mailand und im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon galten sie als Außenseiter - und warfen am Ende beide Hochkaräter aus dem Wettbewerb. (Spielplan der Europa League)

Kneißl: Duell Frankfurt - Chelsea komplett offen

"Wir fühlen uns in der Underdog-Rolle sehr wohl", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz vor dem ersten Chelsea-Kracher, betonte jedoch: "Wir treffen auf einen Über-Gegner. Wir brauchen ein super Spiel und wir müssen fast alles richtig machen. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns eine gute Ausgangspostion für das Rückspiel schaffen können."

Für Sebastian Kneißl, der 2000 von Frankfurt nach Chelsea wechselte, ist das Duell komplett offen. "Chelsea ist sehr dominant und der Topfavorit. Vor vier Wochen hätte ich ganz klar auf Chelsea getippt, zuletzt haben sie allerdings keine Konstanz mehr gezeigt. Die Eintracht macht immer Spaß und hat super Ergebnisse in der Europa League eingefahren", meinte der TV-Experte für DAZN im Gespräch mit SPORT1. "Mein Herz sagt Eintracht, mein Kopf sagt Chelsea."

Eintracht ohne Rebic und Haller - Chelsea ohne Rüdiger

Die Blues aus London müssen auf Verteidiger Antonio Rüdiger verzichten, für den die Saison aufgrund einer Operation am Meniskus beendet ist. Den Frankfurtern fehlen gleich zwei der drei Akteure der sogenannten "Büffelherde": Neben dem verletzten Sébastien Haller fehlt im Hinspiel auch der gesperrte Ante Rebic. Alle Hoffnungen ruhen im Sturm also auf Superstar Luka Jovic.

Die Zukunft des serbischen Shootingstars ist offen, zahlreiche Topklubs buhlen um den Stürmer. "Ich gehe davon aus, dass er die Augen blind zumachen kann und auswählen kann, wo er im Sommer hingeht. Es wäre absolut verständlich, dass er den nächsten Schritt macht", meint Kneißl bei SPORT1.

Im Hinspiel traut der 36-Jährige Jovic "eiin oder zwei Hütten" zu - "vor allem im Hinspiel zuhause, damit du dort eine gute Leistung ablieferst und dir ein gutes Selbstvertrauen für das Rückspiel holst. Wenn du die eigenen Fans dabei hast, musst du das Momentum nutzen."

Die aktuelle Form des Bundesligisten bereitet jedoch Grund zur Sorge: Die Eintracht holte nur zwei Punkte aus den letzten drei Ligaspielen. Allerdings hat das Team im Europapokal stets ein anderes Gesicht gezeigt: "In der Europa League haben wir noch nie enttäuscht", sagt Hütter über die sechs Siege in den sechs Gruppenspielen sowie die drei Siege und zwei Remis in den bisher sechs K.o.-Spielen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic - Gacinovic - Jovic, Pacienca

FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso - Kante, Jorginho, Kovacic - Willian, Higuain, Hazard

So können Sie Eintracht Frankfurt - FC Chelsea LIVE verfolgen:

LIVE im TV: RTL

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1