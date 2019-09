In Mönchengladbach und Wolfsburg heißt es wieder nach zwei- bzw. dreijähriger Abstinenz: Europapokal!

Dabei haben beide Mannschaften zum Europa-League-Auftakt mit dem Wolfsberger AC aus Österreich beziehungsweise dem ukrainischen Vertreter PFK Oleksandrija die vermeintlich einfachsten Gegner ihre jeweiligen Gruppe vor der Brust.

Gladbach vor EL-Start optimistisch

Mit einem 1:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln im Rücken, geht Borussia Mönchengladbach zuversichtlich in das Spiel gegen den Wolfsberger AC. Durch seine Zeit bei FC RedBull Salzburg kennt Borussias Trainer Marco Rose den österreichischen Gegner bestens. "Der Wolfsberger AC ist sehr unangenehm. Wir wissen aber, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Das Duell wollen wir unbedingt gewinnen - egal, was Wolfsberg auf den Platz bringen wird", gibt sich Rose siegessicher. (Europa League: Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Angesichts der weiteren Gruppengegner Basaksehir und AS Rom ist ein Sieg zum Auftakt Pflicht, will die Borussia international überwintern.

Die derzeitige Form scheint zu stimmen. Die Gladbacher sammelten sieben Punkte aus den ersten vier Spielen und verlor nur die Partie gegen Ligaprimus RB Leipzig. (Europa-League-Spielplan)

Wölfe wollen ungeschlagen bleiben

Neu-Trainer Oliver Glasner kann mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft zufrieden sein. Der VfL Wolfsburg ist unter seiner Regie in Pflichtspielen noch ungeschlagen. Dies soll auch in der Europa League so bleiben. Gegen Oleksandrija ist ein Sieg fest eingeplant, auch wenn Glasner vor dem Gegner warnt: "Wenn man hinter Donezk und Kiew Dritter in der Liga wird, hat das was zu sagen. Ich erwarte ein schwieriges Spiel. An unser Zielsetzung, das Spiel gewinnen zu wollen, ändert sich aber nichts."

Dennoch sind die weiteren Gruppengegner KAA Gent und AS St-Etienne weitaus stärker einzuschätzen als die Ukrainer. (Europa League: VfL Wolfsburg - PFK Oleksandrija, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Drei Punkte vor leeren Rängen?

Dass das heimische Stadion nicht ausverkauft ist, nahm die Social-Media-Abteilung des VfL mit Humor.

Ob des drohenden Geisterspiels gibt sich der Trainer kämpferisch: "Es liegt an uns, dass wir die Zuschauer begeistern. Wir sehen es als Auftrag an uns, die Fans ins Boot zu holen und Begeisterung auszulösen."

Die voraussichtliche Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Bensebaini, Elvedi, Ginter, Lainer - Neuhaus, Zakaria, Kramer - Plea, Embolo, Thuram

Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Guilavogui, Knoche - Roussillon, Arnold, Gerhardt, William - Brekalo, Weghorst, Mehmedi

So können Sie die Spiele von Gladbach und Wolfsburg verfolgen:

TV: Nitro (nur das Gladbach-Spiel)

Stream: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de