Das Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem luxemburgischen Klub F91 Düdelingen und Qarabag Agdam aus Aserbaidschan (JETZT im LIVETICKER) ist am Donnerstagabend beim Stand von 0:2 in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich für mehr als 20 Minuten unterbrochen worden.

Grund war eine Drohne, die in das Stadion hinein flog und über dem Mittelkreis stehen blieb. An der Drohne war eine armenische Flagge befestigt. Kurz darauf stürmten Qarabag-Anhänger das Spielfeld, worauf der Schiedsrichter die Partie unterbrach und die Spieler zeitweilig in die Kabine schickte. Nach einer knappen halben Stunde hatte sich das Geschehen beruhigt, sodass das Spiel weiter gehen konnte.

Seit 1993 kann Qarabag infolge des Bergkarabachkonflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien nicht mehr in seiner Heimatstadt spielen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind unverändert angespannt und von Feindseligkeiten geprägt.