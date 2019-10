Später Blackout schockt den VfL Wolfsburg: Das nach zwölf Pflichtspielen weiter ungeschlagene Team von Trainer Oliver Glasner hat in seinem Europa-League-Spitzenspiel beim belgischen Tabellendritten KAA Gent nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit leichtfertig zwei Punkte verschenkt. (SERVICE: Die Tabellen der Europa League)

Durch das 2:2 (2:1) verpassten die lange gefährlicheren Wölfe einen großen Schritt Richtung Gruppensieg, bleiben aber weiter auf Kurs Zwischenrunde. Wolfsburg (5 Punkte) führt gemeinsam mit Gent die Tabelle nach drei Partien an. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Torjäger Wout Weghorst nutzte eine blitzschnelle Kombination zum frühen 1:0 (3.) des Bundesliga-Zweiten und markierte damit auch seinen ersten Treffer in dieser Europacup-Saison. Schon in der 24. Spielminute erhöhte Joao Victor nach feinem Dribbling auf 2:0. Gent kam per Fernschuss von Roman Jaremtschuk (41.) noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer - kurz vor dem Ende schockte Jaremtschuk den Bundesligisten mit dem Ausgleichstreffer. (SERVICE: Alle Ergebnisse im Überblick)

Vor der Partie hatte der VfL ein Lob aus prominentem Munde erhalten - von Bundestrainer Joachim Löw. Bei einem Termin des DFB-Sponsors Volkswagen in Wolfsburg betonte Löw, dass die Wölfe auf ihn einen "sehr stimmigen" Eindruck machten. "Was ich und was wir gesehen haben, ist gut", sagte der 59-Jährige der Braunschweiger Zeitung. Löw bezeichnete Maximilian Arnold zudem als "Motor im Spiel" des VfL.