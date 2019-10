vergrößernverkleinern Matthias Ginter fehlt der Borussia im Duell mit AS Rom © Getty Images

Matthias Ginter kann beim Duell mit AS Rom nicht mitwirken. Der Nationalspieler muss in der Europa League verletzt passen - auch wenn er es nicht wahrhaben will.