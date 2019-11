Fünf Spieltage sind in der Europa League bereits absolviert und zahlreiche Teams konnten bereits das Ticket für die nächste Runde lösen.

Bei der Auslosung für das Sechzehntelfinale kommen neben den beiden Erstplatzierten jeder Gruppe noch die acht Drittplatzierten aus der Champions League als weitere Teilnehmer hinzu.

SPORT1 zeigt, welche Teams aus der Europa League bereits sicher in der K.o.-Runde stehen.

FC Sevilla

Celtic Glasgow

Espanyol Barcelona

KAA Gent

VfL Wolfsburg

SC Braga

Wolverhampton Wanderers

Manchester United

AZ Alkmaar

Die Auslosung zum Sechzehntelfinale der Europa League findet am 16. Dezember in Nyon statt. Das Hinspiel steigt dann am 20. Februar, bevor am 27. Februar das Rückspiel ansteht.