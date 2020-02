Der VfL Wolfsburg schlägt Malmö FF in einer schwachen Partie mit 2:1 und wahrt damit seine Chancen auf ein Weiterkommen vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag in Schweden. (Europa League: Malmö FF - VfL Wolfsburg ab 18:55 Uhr im LIVETICKER)

Nach einer niveauarmen ersten Halbzeit erhöht Wolfsburg für einen kurzen Moment das Tempo und dreht einen Rückstand nach der Pause.

Wolfsburg startet druckvoll - Malmö befreit sich

Die Partie begann flott, weil gerade der VfL Wolfsburg viel investierte und das Spiel kontrollierte. Der anfängliche Schwung verflog dann aber zügig und beide Teams neutralisierten sich auf äußerst überschaubarem Niveau.

Folgerichtig hatten in den ersten 30 Minuten die Innenverteidiger des VfL, Robin Knoche und John Anthony Brooks, die meisten Ballkontakte.

In der 37. Minute dann mal wieder ein Lebenszeichen der Gastgeber - und was für eins. Xaver Schlager spielt den Ball flach in den Lauf von Admir Mehmedi, der den Ball an die Latte jagt.

Brekalo kontert frühen Malmö-Schock - Mehmedi per Kopf

Die zweite Halbzeit begann hingegen furios. Malmö schockt die Wolfsburger durch ein Elfmeter-Tor von Ex-Leverkusener Isaac Thelin direkt nach Wiederanpfiff, Kevin Mbabu hatte einen Torschuss zuvor mit der Hand geblockt.

Die Wölfe zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt - auch, weil Josip Brekalo mal wieder seine Klasse aufblitzen ließ. Im Eins gegen Eins verlädt der Flügelflitzer Ahmedhodzic, geht rechts vorbei und vollendet die Aktion mit einem satten Schuss in den rechten Winkel.

Knapp zehn Minuten später dreht der VfL die Partie dann komplett. Nach einer Freistoß-Flanke von Maximilian Arnold auf den langen Pfosten vollendet Mehmedi per Kopf - 2:1.

In der Folge verflacht das Niveau wieder erheblich. Wolfsburg kontrolliert das Spiel ohne wirklich gefährlich zu werden und hätte darüber hinaus einen Elfmeter bekommen müssen, als Ahmedhodzic bei einer Klärungsaktion im Strafraum Otavio klar trifft.