vergrößernverkleinern Trainer Oliver Glasner will mit dem VfL Wolfsburg ins Viertelfinale © Getty Images

Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Ohne die Unterstützung seiner Fans trifft der VfL Wolfsburg am Donnerstag gegen Donezk in der Europa League an. Gegen die Ukrainer will der VfL seinen Lauf fortsetzen.