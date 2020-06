Erstmals nach acht Jahren wird im Sommer wieder ein Europacup-Endspiel auf deutschem Boden ausgetragen.

Wie die UEFA am Mittwoch verkündete, wird das Finale der Europa League in Köln stattfinden, nachdem zuvor in einer Finalrunde in Nordrhein-Westfalen (weitere Spielorte: Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen) die beiden Teilnehmer ermittelt wurden.

Als Termin für das Finale wurde 21. August bestimmt.

Noch drei deutsche Starter in der Europa League

Wie auch die Champions League, wird der Wettbewerb ab dem Viertelfinale in Form eines Blitzturniers durchgeführt werden.

In der Europa League haben noch Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt (alle Achtelfinale) Chancen auf das Finale in Köln.

Ursprünglich war das Endspiel nach Danzig (Polen) vergeben worden. Die Coronavirus-Pandemie durchkreuzte diesen Plan aber.