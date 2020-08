Der Ex-Gladbacher Luuk de Jong hat mit seinem Jokertor alle Titelträume von Manchester United zerstört.

Der Niederländer erzielte im Halbfinale in der Schlussphase (78.) den 2:1 (1:1)-Siegtreffer für den FC Sevilla. Die Andalusier greifen damit im Endspiel nach ihrem vierten Europa-League-Titel in den vergangenen sechs Jahren.

Das Finale findet am Freitag in Köln statt, Gegner des Teams von Julen Lopetegui ist der Sieger des zweiten Semifinales zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk am Montag.

Anzeige

Während Manchester United weiter auf seinen zweiten Europa-League-Titel nach 2017 warten muss, kann Sevilla seine beeindruckende Serie im zweithöchsten europäischen Wettbewerb fortsetzen. Bis zur aktuellen Spielzeit standen die Andalusier fünfmal unter den letzten Vier der Europa League oder dem Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup - und gewannen anschließend immer den Titel.

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bruno Fernandes (9.) brachte ManUnited in der Anfangsphase mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung.

Sevilla-Ausgleich sorgt für Diskussionen

Suso (26.) glich nach einem perfekt vorgetragenen Angriff aus. Allerdings war dem Tor eine falsche Einwurfentscheidung vorausgegangen, die United-Spieler protestierten jedoch vergeblich bei Schiedsrichter Felix Brych. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Zu Beginn der zweiten Halbzeit startete die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer ein minutenlanges Powerplay, doch Sevilla-Keeper Yassine Bounou rettete gegen Mason Greenwood (46.) und Anthony Martial (49., 52., 53.) glänzend im Eins gegen Eins.

Lindelöf zofft sich mit Teamkollege Fernandes

Sevilla konnte sich mit zunehmender Spieldauer vom Druck befreien und schaffte in Person von de Jong tatsächlich den Lucky Punch.

Bei United lagen die Nerven blank, Victor Lindelöf stauchte Teamkollege Bruno Fernandes wegen nachlässiger Defensivarbeit vor dem Gegentor zusammen.

In der Schlussphase warfen die Red Devils alles nach vorne, aber die Angriffe wurden zunehmend planloser. Sevilla brachte die Führung schließlich ins Ziel.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)