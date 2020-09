Der Weg in die Hauptrunde der UEFA Europa League ist ein steiniger.

Wer das Ticket nicht direkt am Saisonende löst, muss häufig mehrere Qualifaktionsrunden überstehen - gegen teils weitgehend unbekannte Gegner.

Der VfL Wolfsburg hatte den direkten Sprung nach Europa als Tabellensiebter der Bundesliga-Saison 2019/20 knapp verpasst und musste in der 2. Runde erst einmal den FK Kukesi aus dem Weg räumen.

Anzeige

VfL über Albanien und Ukraine in die Europa League?

Gegen den albanischen Underdog feierten die Wölfe einen 4:0-Sieg und treffen in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation nun auf Desna Chernihiv. (Europa League Qualifikation: VfL Wolfsburg - Desna Chernihiv am Donnerstag ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Haushoher Favorit ist natürlich der VfL. Nur mal zum Vergleich: Der Gesamtmarktwert des Wolfsburg-Kaders beträgt laut Transfermarkt.de gut 192 Millionen Euro. Der des ukrainischen Erstligisten beträgt 11,4 Millionen Euro.

Setzt sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auch gegen diesen Außenseiter durch, ist den Wölfen der Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League allerdings immer noch nicht sicher.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Die letzte und entscheidende Runde, die ebenfalls ohne Rückspiel stattfinden wird, soll am 1. Oktober ausgelost werden. Erst nach einem weiteren Erfolg in dieser so genannten Playoff-Runde spielt der VfL sicher europäisch, auch diese Partie wird SPORT1 LIVE begleiten.

Bisher vertreten sind in der UEFA Europa League aus deutscher Sicht die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Bayern nehmen an der UEFA Champions League teil.

So können Sie die Partie Wolfsburg - Desna LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de