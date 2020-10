Den VfL Wolfsburg trennt nur noch ein Sieg von der Qualifikation für die Europa League.

Nach dem 2:0 gegen Desna Chernihiv in der dritten Qualifikationsrunde trifft der VfL in den Playoffs auf AEK Athen (AEK Athen - VfL Wolfsburg am Do. ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER).

Der 12-malige griechische Meister hatte sich in der Vorwoche gegen den FC St. Gallen mit 1:0 durchgesetzt.

Wolfsburg mit Personalsorgen in der Abwehr

Trainer Oliver Glasner muss im K.o.-Duell weiter auf drei Verteidiger verzichten. Mit William (Kreuzbandriss) und Kevin Mbabu (Bänderverletzung) fallen gleich zwei Rechtsverteidiger aus. Die vakante Verteidigerposition könnte erneut Flügelspieler Renato Steffen besetzen, der bereits gegen Desna hinten rechts zum Einsatz kam und dort eine ordentliche Partie ablieferte.

Zudem fehlt Innenverteidiger Marin Pongracić mit pfeifferschem Drüsenfieber. Ansonsten kann Wolfsburg-Coach Glasner aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt von den Tottenham Hotspurs umworbene Wout Weghorst steht dem Österreicher zur Verfügung. Der Niederländer wurde am Wochenende geschont, kam nur 13 Minuten zum Einsatz.

Für die Wölfe wäre ein Sieg gleichbedeutend mit der zweiten Europa-League-Teilnahme in Folge. Vergangene Saison schied der VfL im Achtelfinale gegen Schachtar Donezk aus.

Bisher vertreten sind in der UEFA Europa League aus deutscher Sicht die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Bayern nehmen an der UEFA Champions League teil.

Die voraussichtliche Aufstellung des VfL Wolfsburg:

Casteels - Steffen, Lacroix, Guilavogui, Roussillon - Schlager, Arnold - Marmoush, Mehmedi, Joao Victor - Weghorst

