Mario Götze hat schon wieder getroffen.

Der Neuzugang markierte kurz vor dem Pausentee das 1:0 für PSV Eindhoven im Europa-League-Duell mit dem FC Granada (JETZT im LIVETICKER).

Denzel Dumfries hatte den Ball mit dem Kopf in die Mitte an die Strafraumgrenze zurückgelegt. Götze kam angelaufen und schoss den Ball flach in die rechte Ecke und krönte damit seine starke Leistung in Hälfte eins.

Für den Weltmeister von 2014 war es das dritte Tor in der Europa League in seiner Karriere. Im September 2010 hatte er für Borussia Dortmund einen Doppelpack gegen Karpaty Lviv erzielt.

In einem europäischen Wettbewerb hatte der 28-Jährige zuletzt am 14. September 2016 getroffen. Beim 6:0 bei Legia Warschau in der Champions League sorgte er für die 1:0-Führung.

Einen Tag vor dem Spiel in der Europa League hatte die PSV über die positiven Corona-Tests bei Cody Gakpo, Pablo Rosario und Maxime Delanghe informiert.

Götze feiert Traumdebüt

Götze, der nach seinem Vertragsende beim BVB beim niederländischen Klub unterschrieben hatte, hatte in seinem ersten Ligaspiel für Eindhoven am Sonntag ein Traum-Debüt gefeiert und beim 3:0 gegen PEC Zwolle bereits nach neun Minuten ein Tor erzielt.

"Mein Gefühl und mein Zustand werden von Tag zu Tag besser, und das tut mir wirklich gut. Ich brauche noch ein paar Wochen, um wirklich topfit zu sein und zu 100 Prozent spielen zu können. Geben Sie mir noch ein paar Spiele und wir werden sehen, wo ich stehe", sagte Götze bei Fox Sports nach dem Spiel lächelnd und vielsagend.

Nun schlug Götze erneut zu - der Glaube in die eigene Stärke scheint zurückgekehrt.