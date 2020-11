Leverkusen (SID) - Vor dem richtungweisenden Spiel in der Gruppenphase der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Hapoel Be'er Sheva sehnt sich Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick bereits nach der Königsklasse. "Wir wollen in der Europa League erfolgreich sein, uns aber vor allem in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Das ist das Hauptziel", sagte Schick auf der Klub-Homepage.

Das Ziel Champions League muss für den Tschechen, der nach mehrwöchiger Pause wegen einer Oberschenkelverletzung beim 2:1-Sieg beim Aufsteiger Arminia Bielefeld sein Comeback feierte, jedoch erst einmal hinten anstehen. Zunächst müssen der 24-Jährige und Bayer die starke Formkurve von vier Pflichtspielsiegen in Folge bestätigen, um das große Ziel K.o.-Runde im "kleinen" Europapokal zu verwirklichen.

Die Werkself befindet sich dafür in der Gruppe C in einer guten Ausgangslage: Nach den drei Hinspielen sind die Leverkusener mit sechs Punkten Zweiter. Mit einem Sieg gegen den israelischen Pokalsieger könnten die Rheinländer einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde machen. Wie das gegen den Underdog der Gruppe funktioniert, hat Bayer beim 4:2-Erfolg im Gastspiel bei Hapoel vor drei Wochen bereits gezeigt.

Schick jedenfalls möchte seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen. "Ich will so viele Tore wie möglich erzielen und damit helfen, das zu erreichen", betonte Schick, der seinen neuen Klub schon lange verfolgt. "Ich habe früher viele Spiele im Fernsehen gesehen und hätte nie gedacht, selbst einmal hier spielen zu dürfen." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Tah, Sinkgraven - Baumgartlinger - Bailey, Wirtz, Amiri, Diaby - Alario. - Trainer: Bosz

Be'er Scheva: Levita - Dadia, Khaba, Taha, Tzedek, Goldberg - Bareiro, Soares Pesqueira, Yosefi - Varenne, Agudelo. - Trainer: Abukasis

Schiedsrichter: Pawel Gil (Polen)