Bayer Leverkusen und Peter Bosz sind zum Siegen verdammt.

Im Zwischenrunden-Rückspiel gegen den Schweizer Meister Young Boys braucht der Bundesligist nach dem turbulenten 3:4 nach 0:3-Rückstand im Hinspiel einen Erfolg.

Dazu muss die Werkself mal wieder ein konstante Leistung über die kompletten 90 Minuten abrufen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

"Wir müssen uns immer hinterfragen, warum wir es nicht schon vorher abgerufen haben und so viele Schwankungen haben. Das müssen wir verbessern", forderte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Europa League heute: Bayer sucht nach der Form

Es gebe immer wieder "knifflige Phasen in einer Saison, in denen eine Mannschaft unter Druck steht", sagte der 39-Jährige, der aber Zuversicht für das Rückspiel ausstrahlt: "Was mich optimistisch macht, ist, dass wir immer wieder gezeigt haben, wie zum Beispiel gegen Stuttgart oder auch gegen Bern, dass wir mit der richtigen Umstellung eine ganz andere 2. Halbzeit spielen können." (Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Insgesamt gewann Bayer im neuen Jahr nur drei von zwölf Pflichtspielen, die Vorschusslorbeeren aus der Hinrunde sind längst verspielt. Wirklich überzeugen konnten die Rheinländer zuletzt nur ganz selten.

Verzichten muss Bosz gegen Bern weiterhin auf Stammtorhüter Lukas Hradecky. Der finnische Nationalkeeper laboriert an einer Achillessehnenverletzung und muss noch bis voraussichtlich Ende März pausieren. Zudem fällt Ex-Kapitän Lars Bender weiter aus.

Leverkusen gegen Bern - die voraussichtlichen Aaufstellungen:

Leverkusen: Lomb - Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Wendell - Aranguiz - Wirtz, Demirbay - Bailey, Schick, Diaby. - Trainer: Bosz

Bern: von Ballmoos - Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort - Fassnacht, Aebischer, Lauper, Ngamaleu - Elia, Siebatcheu. - Trainer: Seoane

Bayer Leverkusen - Young Boys Bern: Die Daten zum Spiel

Spielort: BayArena, Leverkusen

Anpfiff: 21.00 Uhr

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)

So können Sie Leverkusen gegen Young Boys live im TV & Stream verfolgen:

TV: Nitro

Stream: DAZN

Mit Sport-Informations-Dienst