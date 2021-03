In der UEFA Europa League sind nur noch 16 Teams verblieben, die sich um den Titel der Saison 2020/21 streiten. Am Donnerstagabend steigen die Achtelfinal-Hinspiele.

Dabei gibt es einen besonderen Leckerbissen. Im Duell zweier großer Namen im Weltfußball bekommt es Manchester United mit dem AC Mailand zu tun.

Das Hinspiel steigt heute Abend im Old Trafford, in einer Woche empfangen die Italiener die Red Devils zum Rückspiel. (Europa League, Achtelfinale: Manchester United - AC Mailand am Donnerstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Europa League Heute: Ibrahimovic tritt auf Ex-Klub ManUnited

Ein Mann wird dabei besonders im Fokus stehen. Super-Oldie Zlatan Ibrahimovic bekommt es mit seinem Ex-Klub zu tun.

Bevor der Schwede 2018 in die USA wechselte, war er zwei Jahre lang für den englischen Rekordmeister aufgelaufen. Für Milan kickt der Torjäger wieder seit 2020. (Spielplan und Ergebnisse der UEFA Europa League)

Im Sechzehntelfinale hatte der 39-Jährige mit seinem Team den serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad mit zwei Unentschieden eliminiert.

Europa League live: Arsenal muss gegen Olympiakos ran

ManUnited hatte mit einem 4:0-Sieg und einem Remis gegen Real Sociedad San Sebastian aus Spanien weniger Probleme. (Europa League: Alle Spiele ab 18.55 Uhr und 21 Uhr im LIVETICKER)

Im Achtelfinale kommt es darüber hinaus zum Duell zwischen AS Rom und Schachtjar Donezk. Der FC Arsenal muss zunächst auswärts bei Olympiakos Piräus ran.

Tottenham Hotspur empfängt Dinamo Zagreb, Ajax Amsterdam bittet Leverkusen-Bezwinger Young Boys Bern zum Duell.

Europa League LIVE: Manchester United - AC Mailand in der Europa League LIVE erleben:

TV: NITRO

Stream: DAZN

Ticker: Europa League Liveticker auf SPORT1.de