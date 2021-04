Marcus Rashford wandelt auf den Spuren einer Legende und Manchester United verschafft sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinales. (SPIELPLAN der Europa League)

Die Red Devils gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League beim FC Granada mit 2:0 (1:0). (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Für den ersten Treffer sorgte Rashford, der nun der erste englische United-Spieler seit Sir Bobby Charlton (Saison 1964/65) mit mindestens 8 Toren in einer Europapokal-Saison. In der 90. Spielminute legte Bruno Fernandes per Strafstoß das 2:0 nach.

Später Schock für Arsenal

Der zweite englische Vertreter tat sich hingegen schwer und kam gegen Slavia Prag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Nicolas Pépé hatte die Gunners spät (86.) in Führung gebracht. Das Tor reichte aber nicht zum Sieg, da in der Nachspielzeit Tomas Holes (90.+3) den umjubelten Ausgleich für die Gäste erzielte.

