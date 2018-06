Anzeige

Wie gut kennst du dich in den Stadien bei der WM 2018 in Russland aus? Teste Dein Wissen © Getty Images

Wo findet das Eröffnungsspiel statt, was ist so besonders an der Jekaterinburg-Arena? Testen Sie Ihr Wissen über die Stadien bei der WM 2018 in Russland.