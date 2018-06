Der Rekordweltmeister wollte ein Ausrufezeichen setzen. Seinem Status als Titelfavorit gerecht werden. Am Ende ging der WM-Auftakt der Selecao aber gründlich in die Hose.

Die brasilianischen Schönspieler kamen gegen die tapferen Schweizer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Beim Schlagabtausch in Rostov enttäuschte allen voran Neymar.

Der Superstar versuchte zwar viel, schlüpfte mit seinen zahlreichen Dribblings aber eher in die Rolle des Selbstdarstellers anstatt in die des Heilsbringers. Damit zog er den Ärger seiner Landsleute auf sich. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Egoistischer kann man nicht spielen"

"Ein Desaster! Egoistischer kann man nicht spielen", schimpfte etwa der brasilianische Journalist Arnaldo Ribeiro nach dem Schlusspfiff bei ESPN. "Tite (Brasiliens Trainer; Anm. d. Red.) hätte ihn auswechseln müssen. Neymar wollte dieses Spiel allein bestreiten. Aber Brasilien hat genug Qualität, um als Mannschaft zu spielen und zu gewinnen."

Der 222-Millionen-Mann von Paris Saint-Germain verbrachte wegen seiner Spielweise den Großteil des Abends auf dem Boden. Zehn Mal wurde er von den Schweizern gefoult - so häufig wie kein Brasilianer mehr seit 1966.

Der letzte Spieler, der bei einem WM-Spiel mindestens zehn Mal zu Fall gebracht wurde, war Englands Alan Shearer 1998 gegen Tunesien (11 Mal).

Neymar gibt nach Tritten Entwarnung

"Das Problem ist: Neymar vergisst oft, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und man den Ball auch abspielen kann", urteilte Ex-Profi Ze Elias. Osvaldo Pascoal, Reporter bei Fox Sports, ergänzte: "Ich glaube nicht, dass die Schweizer ihn absichtlich so hart angegangen sind. Aber wer so anstößig spielt, muss mit so vielen Fouls rechnen."

Neymar verließ das Stadion humpelnd, gab aber Entwarnung: "Ich hatte Schmerzen im rechten Bein, aber nichts Außergewöhnliches. Jetzt sind sie schon vorbei."

Der 26-Jährige hatte erst vor zwei Wochen in einem Testspiel gegen Kroatien sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gegeben.

-----

Lesen Sie auch:

Trotz Traumtor: Schweiz entnervt Brasilien

Rivaldo: "Will nicht, dass Neymar zu Real geht"